La Bosnie apprécie le soutien de l'Iran

«La nation bosniaque sera toujours reconnaissante du soutien du peuple iranien», a souligné Bisera Turković lors de la réunion d'adieu tenue à l'occasion de la fin de la mission de l'ambassadeur Mahmud Heidari.

Pour sa part, Heydari a évoqué les efforts déployés et les réalisations accomplies pour renforcer les relations bilatérales ces dernières années, exhortant à maintenir et à développer ces liens à l'avenir.



En ce sens, il a souligné que le volume des échanges entre les deux pays avait quadruplé au cours des quatre dernières années, notant: «Dans une certaine mesure, l'épidémie de coronavirus a ralenti ce processus, mais nous espérons qu'en surmontant cette crise l'expansion de rapports».



Heydari a également évoqué la dernière visite du ministre des Affaires étrangères Mohammad Yavad Zarif à Sarajevo et a exprimé son espoir qu'à l'avenir le ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine pourra se rendre à Téhéran.

