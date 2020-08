"Close-up" de Kiarostami parmi les 25 meilleurs films de l'histoire du cinéma

Le magazine culturel britannique Far Out a annoncé une sélection des meilleurs et des plus influents films non anglophones de l'histoire du cinéma. Dans cette liste composée de 25 chefs-d'œuvre de l'art cinématographique du monde, figure le film "Close-up" d'Abbas Kiarostami, le grand réalisateur iranien.

Ce magazine britannique a ainsi expliqué son choix porté sur le cinéma iranien: "Abbas Kiarostami en tant que plus grand cinéaste iranien de la Nouvelle Vague dans le drame-documentaire ôte la frontière entre la fiction et la réalité. Dans cette œuvre de trans-fiction, Kiarostami examine les rôles que chacun de nous joue dans la vie avec le soin d'un chirurgien et la délicatesse d'un poète. Le "Close-up" de Kiarostami est basé sur des faits réels et raconte la tragique histoire d' Hossein Sabzian, un cinéaste ambitieux au chômage.

Le film Close-Up (1989) raconte l'histoire vraie de la vie de Hossein Sabzian , qui se présente comme un réalisateur bien connu. Le "Close-Up" a été projeté dans divers festivals internationaux tels que Berlin, Shanghai, Busan, Tirana, Dhaka, Rotterdam et Buenos Aires.

Le "Close-up" a rapporté pour Kiarostami le prix du meilleur réalisateur au Festival international du film de Dunkerque en 2012.

Avec ce film, Kiarostami a franchi une nouvelle étape pour se faire mieux connaître en Iran et dans le monde. En 2012, ce film a également figuré dans la liste des 50 meilleurs films de l'histoire du cinéma selon le mensuel cinématographique britannique de "Sight and Sound".

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench