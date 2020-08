Médicaments : 97% de production locale en Iran

Selon l'IRNA, Mohammad Reza Chanehsaz, chef de l’Aliment et du Médicament au ministère iranien de la Santé, s’exprimant ce mardi 4 août lors d'une réunion à laquelle ont participé un certain nombre de membres de parlementaires, a déclaré : « Les besoins d'importation de produits pharmaceutiques du pays représentent environ 3% des médicaments consommés dont environ la moitié revient aux médicaments qui viennent d'être fraîchement introduits dans le réseau mondial du médicament, et après un certain temps, nous serons en mesure d’en produire pour le pays. »

« Pour cette raison, et en plus, pour l'attention portée aux produits nationaux, l’Iran n’a aucun problème pour fournir les médicaments dont la population a besoin », a-t-il ajouté.

Reza Chansaz a également déploré le sabotage de certaines entreprises occidentales dans la fourniture des médicaments spéciaux vitaux et a déclaré : « Les ennemis avaient orchestré de créer des problèmes en provoquant une pénurie de certains médicaments spécifiques, mais nous avons essayé de les surmonter en nous appuyant sur les capacités intérieurs. »

Pour leur part, les députés présents à la réunion, tout en appréciant les progrès réalisés dans l'industrie pharmaceutique du pays, ont mis l'accent sur les mesures nécessaires pour maintenir la sécurité du peuple sur plan pharmaceutique et aussi pour faire face aux monopoles dans la fourniture et la production de médicaments.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**