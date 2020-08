Industrie de l'Eau : l’Iran au «coude-à-coude» avec les pays développés (Ministère)

Téhéran (IRNA)- « Les réalisations et les performances de la République islamique d'Iran dans le domaine de l'Eau et de l'Electricité sont coude-à-coude avec les pays développés du monde », se félicite le ministre iranien de l'Énergie, Reza Ardakanian, déclarant que 250 projets dans le secteur de l'eau et de l'électricité seront mis en service d'ici la fin de cette année en cours.

Reza Ardakanian s’exprimant à l’occasion d’une visite mardi 4 août à l'Agence de presse officielle de la République islamique (IRNA) a déclaré : « L'accès (à l’eau et à l’électricité) dans la communauté rurale du monde est de 53% et dans notre pays de 82,5%. » Mais l’objet de la politique politisée, ces réalisations restent souvent éclipsées, a déploré le ministre. Mr.Ardakanian a déclaré : « En Iran, nous avons une situation meilleure que la moyenne dans le monde et la région, pour l'accès à l'eau potable. »



« En raison des capacités internes dans le domaine de la conception et de la construction de toutes les structures hydroélectriques (barrage, réseau, raffinerie, centrale hydroélectrique souterraines et …), nous sommes devenus autosuffisants », s'est-il félicité.