Approbation de 32 nouveaux projets d'investissement étranger d'une valeur de 1,6 milliard de dollars

Téhéran (IRNA)-Une réunion du Conseil des investissements étrangers présidée par Seyyed Ali Mohammad Mousavi, vice-ministre de l'économie et président de l'Organisation iranienne pour l’Investissement et l'Assistance économique et technique, s'est tenue ce mardi au cours de laquelle 32 nouveaux projets d'un volume d'investissement étranger de plus de 1,6 milliard de dollars ont été approuvés.

Selon l'IRNA, citant le ministère de l'Économie et des Finances, mardi soir 4 août à la 244e réunion du Conseil des investissements étrangers, à laquelle ont participé des membres du conseil d'administration, 32 nouveaux projets avec un volume d'investissement étranger de plus de 1,6 milliard de dollars, ainsi que plusieurs plans d'investissement, liés à l'augmentation de capital, au renouvellement des licences d'investissement et aux transferts de devises des investisseurs étrangers, ont été approuvés. Ces projets ne se limitent pas à un secteur économique spécifique, et sa diversité s’étend aux domaines énergétique, industriel, agricole, des transports et des services publics. De même, des investisseurs de différents pays figurent sur la liste. En outre, 12 provinces du pays accueillent ces projets.