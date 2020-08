L'Iran exporte annuellement 500 millions de dollars de plantes médicinales

Le Dr Mohammad Hassan Assareh a déclaré mercredi dans une interview avec l'IRNA: "Sur le total des exportations dans ce domaine, environ 350 millions de dollars sont liés au safran et environ 150 millions de dollars sont liés à d'autres plantes médicinales."

Ce responsable iranien a souligné: "Bien que nous soyons loin de nos idéaux dans le domaine de l'exportation des plantes médicinales, mais ces dernières années, nous avons réalisé de bons progrès dans ce domaine et avec une bonne planification, nous accélérerons ces développements."

"La transformation des produits est une question majeure qui doit être privilégiée dans l'exportation des plantes médicinales. La production de produits à partir de plantes médicinales est considérée comme une valeur ajoutée. Par exemple, au lieu d'exporter du safran brut, certaines entreprises exportent des produits tels que du jus, de la poudre et des comprimés effervescents, qui sont bien vendus à l'étranger.", a précisé le Secrétaire du Comité iranien du développement scientifique et technologique des Plantes médicinales et de la Médecine traditionnelle.

"Il est nécessité de créer des pharmacies spécialisées de produits pharmaceutiques naturels dans le pays. Dans certains pays, ces types de pharmacies proposent des médicaments sur la base des produits minéraux, animaux et végétaux. Des études scientifiques ont été menées dans ce domaine et le ministère de la Santé a déjà élaboré des instructions dans cette perspective. La réalisation de ce plan garantît un meilleur contrôle de l'approvisionnement en plantes médicinales.", a conclu le Dr. Assareh.