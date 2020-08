Enquête sur le crash du Boeing ukrainien en Iran: la deuxième série de pourparlers se tiendra à Téhéran en octobre

«Nous n'avons pas non plus l'intention d'utiliser la question à des fins politiques et nous ne laissons pas les autres le faire. Nous avons convenu avec la partie ukrainienne de ne laisser aucun pays tiers intervenir dans la question », a déclaré mercredi Mohsen Baharvand.



Ces remarques interviennent alors que la première série de pourparlers Téhéran-Kiyv sur la question a eu lieu fin juillet dans la capitale ukrainienne.



Baharvand a déclaré que Téhéran était optimiste quant aux pourparlers qui ont eu lieu jusqu'à présent, notant que la délégation iranienne avait tenté de résoudre les malentendus sur l'affaire.



Il a également noté que la deuxième série de pourparlers se tiendrait à Téhéran en octobre. La prochaine série de pourparlers comportera trois sections différentes, a-t-il poursuivi, ajoutant que l'une concerne les aspects techniques qui seront discutés par l'Organisation de l'aviation civile iranienne, une autre les aspects judiciaires de l'affaire qui seront discutés par les autorités judiciaires, et l'une est les aspects juridiques de l'indemnisation.

