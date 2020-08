Iran: le ministre de l'Industrie annonce un plan de 3,2 $ pour faciliter des implantations industrielles

En marge de la réunion du cabinet, mercredi 5 aout, Hossein Modares Khiyabani a discuté de l'importance de stimuler le secteur de la production locale, de développer les exportations, d'améliorer la qualité des produits locaux et d'augmenter les types de produits et d'infrastructures nécessaires à cet égard, soulignant que ces objectifs sont inclus dans les principaux plans du ministère de l'Industrie de notre année en cours.

Dans ce contexte, il a indiqué une augmentation du volume de produits locaux au cours du premier trimestre de cette année, dont 19% dans la production de véhicules légers, 23% dans la fabrication de véhicules de transport léger et une augmentation de 50% dans les industries de l'aluminium, de 5 à 30 pour cent dans l'industrie de l'électroménager et de 7,5 pour cent dans l'industrie de l'acier, en plus de 1,5 pour cent dans les produits en cuivre.



Il a également salué la production de pas moins de 11 millions de masques pour protéger le coronavirus dans les usines iraniennes; soulignant que toutes ces réalisations ont été réalisées malgré les conditions de l’embargo actuel en Iran.

