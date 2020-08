Explosions à Beyrouth : Bahram Qassemi a signé le livre de condoléances à l’ambassade de Liban à Paris

« Un livre commémoratif de condoléance a été ouvert ce matin à 10 heures à l'ambassade du Liban à Paris recevant les responsables français et les ambassadeurs et diplomates étrangers en poste à Paris pour rendre hommage aux victimes des récentes explosions horribles à Beyrouth qui a fait des centaines de morts et de blessés », a écrit Bahram Qassemi, ambassadeur de la République islamique d'Iran en France, sur Twitter.

Il a ajouté dans ce tweet: « Dans les premières heures, en me présentant sur les lieux et en écrivant quelques mots pour exprimer ma sympathie, au nom du gouvernement et du peuple iraniens avec ceux du Liban, j’ai signé un livre commémoratif (ouvert à l’ambassade).

« Le gouvernement et le peuple libanais, sauront sûrement surmonter cette tragédie grâce à leurs grands efforts », a souhaité le diplomate.

Deux énormes explosions ont secoué mardi Beyrouth faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés.

La double déflagration était due à des « matières explosives », mais l’enquête devrait déterminer la nature exacte du drame.

Le Président français Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi 6 août à Beyrouth, Alors que les secours continuent de chercher des victimes parmi les débris.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**