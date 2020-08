«Bigah» représentera l’Iran au 11e festival international de UN Pays UN Film

La sélection officielle de la 11ème édition est dévoilée!

Le festival se tiendra du 31 août au 6 septembre 2020 à Issoire (tous les jours de la semaine, salle animatis) et à Apchat (du mardi au dimanche, les soirs en plein air à 21h).

La vocation du festival est l’échange culturel entre les pays et la diversité d’origine des films présentés. En effet, un seul film est sélectionné par pays représenté. Les films sélectionnés représentent donc leur pays à l'occasion du festival. En outre, chaque année, un pays est à l’honneur, et un programme spécial, composé de films originaires de ce pays est présenté.



Le Festival « Un Pays Un Film » est conçu pour que le spectateur soit transporté dans un voyage autour du monde. Un voyage qui mettra en valeur la diversité de notre planète. Le Parrain du festival est Christophe Vacher qui fut directeur artistique sur « Numéro 9 » produit par Tim Burton et réalisé par Shane Acker.

«Untimely »concerne un jeune soldat, Hamin, effectuant son service militaire dans une tour de guet à la frontière de l’Iran et du Pakistan. Dans la tour de guet, Hamin passe en revue les dernières années et les choses qui lui sont arrivées ainsi qu'à sa sœur depuis leur enfance.

Le long métrage iranien a remporté le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure cinématographie lors de la cinquième édition de la célébration des films indépendants de Tokyo au Japon.

