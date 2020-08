L’Iran pionnier en production d’équipements pour lutter contre le Covid- 19

Téhéran (IRNA)-« La République islamique d'Iran, grâce aux efforts des entreprises fondées sur le savoir dans la production de savoir-faire techniques et la fabrication de produits et d'équipements pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la maladie épidémique de Coronavirus, évolue au même niveau que les pays développés du monde », a déclaré le directeur général du Bureau de Développement des technologies de la santé du ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, Hossein Vatanpour.

Dans une interview accordée à l'IRNA samedi, Hossein Vatanpour a déclaré que la construction de ventilateurs, de tomodensitogrammes et de kits de diagnostic et la production de désinfectants, de masques, de thermomètres et de swaps d'échantillons font partie des réalisations des entreprises iraniennes basées sur le savoir depuis plusieurs mois.

« Ces produits sont entrés sur le marché intérieur ou même sur le marché international », s’est-t-il félicité. Des efforts pour la production de médicaments et de vaccins contre la Covid-19 font partie d’autres mesures des entreprises iraniennes fondées sur le savoir, ajoute-il.