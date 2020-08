L'Iran proteste contre le soutien américain au groupe terroriste Tondar

Dans une lettre envoyée aujourd'hui à l’adresse du Secrétaire général des Nations Unies par le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, Majid Takht-e Ravanchi, l'Iran a protesté contre le soutien américain au groupuscule terroriste de Tondar et a appelé l’ONU à agir contre le soutien de ces terroristes qu’est le gouvernement américain et à répondre à ce défi.

Dans cette lettre, faisant référence aux attaques terroristes de ce groupuscule , perpétrées en Iran, et au grand nombre de morts et de blessés faits parmi les citoyens ainsi qu’aux aveux ouverts de cette cellule terroriste pour avoir commis ces crimes, il est indiqué que cette bande mentionnée poursuit ses activités depuis les États-Unis et établit même des exercices d’entraînement en vue de préparer et mettre en œuvre des actes à des fins terroristes et de sabotage contre l’Iran.

Madjid Takht Ravantchi a ajouté que les crimes terroristes de ce groupuscule ont été signalés à plusieurs reprises aux autorités américaines par l'intermédiaire de l’ambassade de Suisse à Téhéran, qui représente en Iran les intérêts américains.

« À ce jour, les États-Unis n’ont pris aucune mesure pour empêcher des membres du groupe d’opérer ou les extrader pour être jugés en Iran », a insisté le diplomate.

Rappelant les obligations internationales des pays en vertu du droit international, en particulier leur engagement à ne pas soutenir les terroristes et à faire en sorte que leur territoire ne devienne pas un terrain fertile pour les groupes terroristes, il a souligné que le soutien continu des États-Unis au groupe ne laisse aucun doute sur le fait qu'ils ont violé leurs obligations concernées et sont donc responsables de tous les crimes de ce groupe terroriste perpétrés en Iran.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**