L'Iran produira des pièces détachées pour les moteurs d'avions avant la fin de l'année

Dans des déclarations faites lors de la cérémonie de présentation des responsables de l'Organisation de l'aviation civile, Abedzade a déclaré: «Actuellement, nous pouvons satisfaire 95% des besoins dans le domaine aérien et nous avons une position dans les règles et l'ingénierie.»

L'Iran avait auparavant produit et assemblé des pièces, a-t-il noté, ajoutant: «Aujourd'hui, nous avons atteint cette capacité et atteint la science de l'ingénierie grâce à nos jeunes talents et scientifiques.»

Il y a eu de grands progrès dans les moteurs d'avion, a déclaré Abedzade, notant: «Sans ces changements, nos avions seraient inopérants après que Trump ait rompu l'accord nucléaire; mais l'Iran a réussi à produire des pièces de zone chaude pour les moteurs d'avions grâce à ses propres jeunes scientifiques, et nous avons actuellement 4 centres de réparation d'avions.»

