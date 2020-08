Asia Rugby fait l'éloge de l'Association iranienne du Rugby

Selon l'IRNA, Ridzel Set le représentant de World Rugby en Asie, et Benjamin Van Rhyn, le responsable du développement d'Asia Rugby, ont salué la tenue de six cours de formation pour les arbitres et entraîneurs de rugby en Iran.

Les cours ont eu lieu virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus. Ces ateliers organisés grâce à une initiative de l'Association iranienne de Rugby, s'adresseraient aux entraîneurs et aux arbitres iraniens de rugby. Ces cours de formation se sont déroulés par le soutien des officiels d'Asia Rugby. Une nouvelle édition de ces cours aussi sera organisée bientôt pour les femmes iraniennes actives dans le domaine du rugby.

Les représentants de l'Association asiatique du Rugby ont également admiré la motivation des responsables iraniens pour la distribution de 100 ballons de rugby dans différentes provinces du pays et ont considéré ce geste comme un pas constructif vers le développement et la promotion du rugby en Iran.

