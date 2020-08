Coronavirus en Iran : point du lundi 10 août 2020

« Depuis le début de l'épidémie de ce virus en Iran, 286 642 patients se sont rétablis et sont sortis de l'hôpital, grâce aux efforts du personnel sanitaire et médical », a déclaré madame Lari à l’occasion du point du lundi 10 août 2020.

« Malheureusement, la maladie pandémique de Covid 19 a jusqu'à présent tué 18 616 personnes en Iran », a-t-elle déploré.

Il est à noter que plus de 20 millions de personnes dans le monde ont été infectées par cette maladie à ce jour, dont plus de 733 000 ont perdu la vie.

