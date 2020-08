Iran/Pêche : 1,5 million de tonnes de production attendus cette année

Evoquant le fait que l’année dernière, la pêche en mer dans les eaux méridionales et septentrionales du pays s'élevait à environ 650 000 tonnes et que le même montant correspondait à la production de la pisciculture, cette autorité de l’Organisation iranienne des pêches a ajouté : « Cette année, pour la première fois, la production piscicole du pays dépassera la pêche maritime, et cette tendance se poursuivra dans les années à venir en raison des investissements dans le secteur aquacole. »

« Le développement de l'aquaculture est l'une des premières priorités de l'Organisation des pêches », a-t-il déclaré avant de souligner la nécessité de l'adaptation de la capacité de pêche aux ressources disponibles et de la gestion des captures visant à enrayer l'appauvrissement des ressources.

