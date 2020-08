Le Conseil de coopération du golfe Persique ne doit pas se soumettre aux diktats de Washington (Vaezi)

Cela est venu dans un tweet que Vaezi a publié, aujourd'hui, mardi, en réponse à une lettre du secrétaire général du Conseil de coopération du golfe Persique au Conseil de sécurité de l'ONU, dans laquelle il a appelé à une prolongation de l'embargo sur les armes contre l'Iran.

Selon Vaezi, la protection de la sécurité et des intérêts des peuples de la région dépend du renforcement de la confiance et de la coopération (entre les pays) de la région.



Il a ajouté que le Conseil de coopération du golfe Persique ne devrait pas se soumettre aux États-Unis, car leur présence illégale n'a laissé que le chaos et le chaos sécuritaire dans la région.



Vaezi a souligné que la dernière mesure prise par ce conseil conduirait à la méfiance et se causerait le plus de dommages.

