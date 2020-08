L'Iran exporte pour 153,7 millions de dollars de laiteries en quatre mois

Seyyed Rouhollah Latifi a fait ces remarques le mardi. et a ajouté que 152 574 tonnes de divers types de produits laitiers, d'une valeur de 153 742 611 dollars, avaient été exportées vers 30 pays dans le monde pendant cette période.



La République islamique d'Iran est passée d'un pays importateur à un pays exportateur en termes de production de produits laitiers, a-t-il souligné.



Il a souligné la pandémie de coronavirus et a ajouté, «malgré les problèmes causés par l'épidémie du nouveau coronavirus, également connu sous le nom de COVID-19, et la cessation des activités aux frontières en raison de l'épidémie et des restrictions commerciales dans le monde entier, la République islamique d'Iran a réussi à exporter des produits laitiers vers des pays tels que le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie, la Russie, la Turquie, la Malaisie, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Afghanistan, Kazakhstan, Iraq et Nouvelle-Zélande. »

Parmi ces pays, l’Iraq représentait la part maximale des exportations de produits laitiers de l’Iran, d’une valeur de 75 998 975 dollars, suivi de l’Afghanistan et du Pakistan respectivement, a souligné Latifi.

La République islamique d'Iran a exporté pour plus de 18 825 170 dollars de laiteries vers l'Afghanistan et 13 411 286 dollars de produits laitiers vers le Pakistan voisin, a ajouté le porte-parole de l'IRICA.

Il a poursuivi en disant que l'industrie alimentaire iranienne a réussi à jouer un rôle de premier plan dans l'exportation de produits non pétroliers, représentant 15% de la part totale des exportations non pétrolières du pays en 2019.

