Coronavirus: Le 4e convoi d'aides médicales d'Iran arrive à l'Afghanistan

Selon l'IRNA, l'Afghan Voice Agency (AVA) du nord de l'Afghanistan a rapporté que ce convoi comprend 60 000 masques et 1 100 vêtements médicaux anti-coronavirus qui seront distribués dans les hôpitaux de Mazar Sharif, la capitale de la province de Balkh.

Hassan Yahyavi, le consul général de la République islamique d'Iran à Mazar Sharif, a déclaré: "Au nom du gouvernement et du peuple de la République islamique d'Iran, j'ai le devoir de faire ce don d'aide sanitaire aux responsables de la santé de la province de Balkh. La République islamique d'Iran avait jusqu'à présent envoyé trois convois d'aide médicale à Kaboul et à Hérat pendant la propagation du coronavirus, et il s'agit du quatrième convoi qui est arrivé à Mazar Sharif."

"La pandémie du coronavirus exige que toutes les nations et tous les pays travaillent ensemble pour lutter contre ce virus afin de l'éradiquer", a ajouté Yahyavi.

Mohammad Bashir Tohidi, le vice-gouverneur de la province de Balkh, aussi a déclaré: "Au nom du gouvernement afghan, je remercie l'aide amicale et fraternelle de la République islamique d'Iran. L'Iran n'a pas oublié le peuple afghan avec tous ses problèmes et nous lui en sommes reconnaissants. La propagation du coronavirus a provoqué la rupture temporaire des relations entre les pays, mais nous essayons de maintenir des relations économiques, touristiques et autres avec tous les pays, en particulier la République islamique."

