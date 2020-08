Lutte antiacridienne : la FAO fournit à l'Iran du matériel

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) en Iran, mercredi 12 août, le but de ces aides est de renforcer la capacité technique du pays à prévenir et à réduire les dommages causés par ce ravageur de culture.

Le criquet pèlerin est le ravageur migrateur le plus destructeur au monde. En réponse à des stimuli environnementaux, des essaims denses et très mobiles de criquets pèlerins peuvent se former. Ce sont des mangeurs voraces qui consomment leur propre poids par jour, ciblant les cultures vivrières et le fourrage.

Les grands essaims constituent une menace majeure pour la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des populations rurales.

La FAO possède une expertise de longue date dans le suivi des populations de criquets pèlerins et dans l'aide aux pays pour faire face à ce ravageur qui dévaste les cultures.