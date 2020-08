Cinéma : «Kiarostami et sa canne perdue» devient le meilleur documentaire du festival grec

Le film qui a concouru dans la section « Compétition » du Festival international du documentaire de Lerapetra en Grèce et remporte le prix du meilleur documentaire au Festival, dans la ville la plus méridionale d'Europe.

Le festival a projeté des documentaires illustrant les traditions, la culture, les us et coutumes populaires et la civilisation industrielle moderne des pays qui partagent des affinités de nature diverses avec l'Europe.

Le but de cet événement cinématographique est de garder le cinéaste connecté avec les évolutions technologiques du cinéma.

Améliorer la qualité de la vie culturelle et spirituelle aux niveaux local, national et international des cinéastes et s'intéresser au cinéma documentaire sont d'autres objectifs de ce festival.

