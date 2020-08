Iran : plus de 60000 tonnes de dattes exportées au premier quadrimestre de l'année

Soulignant que l'Iran fait partie des pays avec des conditions appropriées pour cultiver différents types de dattes, Seyyed Rouhollah Latifi a déclaré: « Ces conditions ont conduit à la production de dattes de haute qualité et donc les dattes iraniennes de haute qualité sont uniques au monde, car le lieu de la culture et les conditions prévues pour la croissance de ces types de datte ne sont réunies que sur les terres de certaines régions d'Iran.

Il a ajouté : « Au cours des quatre premiers mois de cette année, l'Iran a exporté plus de 60 734 tonnes de dattes d'une valeur de 53 51 170 dollars vers 52 pays, dont la Suède, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie, le Qatar, l'Ukraine, l'Afghanistan, le Canada, l’Australie, l’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Irak, l’Inde, le Pakistan, la Chine, le Chili, la Hongrie et … .

Selon lui, l'Irak est parmi les principales destinations de ce produit avec plus de 9 millions et 729 mille dollars, suivi du Pakistan avec plus de 7 millions et 647 mille dollars et du Kazakhstan avec plus de 5 millions et 910 mille dollars d’importations de dattes iraniennes.

