Inauguration de la première phase du transfert de pétrole depuis les champs de l'ouest de Karun

Une fois la construction des stations de pompage de pétrole léger et lourd et des oléoducs achevés, ceux-ci ont été remis à la compagnie Arvandan Oil and Gas, dans le cadre du projet de transfert de puits de Karun occidental, planifié et réalisé par des experts iraniens.

Le vice-président de la Compagnie pétrolière nationale d'Iran pour la production, Farokh Alijani, a souligné que le projet réalisé est très important pour la région.



Et le directeur général de l'Iran Petroleum Engineering and Development Company, Turaj Dehqani, a également souligné dans un communiqué que les installations livrées à la société Arvandan sont très importantes pour l'exportation de pétrole, «étant donné que la plupart du brut qui il sera exporté à l'avenir, il sera approvisionné à partir des champs de l'ouest de Karun ».

Dehqani a expliqué que la plupart des équipements utilisés pour la construction du projet étaient de fabrication nationale et que les experts iraniens étaient ceux qui l'avaient développé dans son intégralité.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**