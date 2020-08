Normalisation EAU-Israël: l’Iran condamne

Selon l'IRNA, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a fermement condamné, dans une déclaration émise ce vendredi matin 14 août, l'établissement des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et le régime sioniste, la qualifiant de stupidité stratégique de la part d'Abou Dhabi et de Tel-Aviv, dont le résultat ne sera « sans aucun doute » que le « renforcement de l'axe de la Résistance » dans la région.

La déclaration a souligné que le peuple opprimé de Palestine et toutes les nations libres du monde ne pardonneront jamais la normalisation des relations avec « le régime occupant » et « criminel » d’Israël et la complicité dans ses crimes.

« Sans aucun doute, le sang injustement versé depuis sept décennies de résistance pour la libération de la Terre Sainte de la Palestine et de la première qibla des musulmans ne séchera jamais et ceux qui ont trahit la cause palestinienne rendront des comptes, tôt ou tard », peut-on lire toujours dans la déclaration.

« Dangereuse » c’est ainsi qu’a qualifié la déclaration la tentative « honteuse » d'Abou Dhabi de normaliser les relations avec « le régime factice, illégitime et inhumain sioniste ».

L'Iran a également mis en garde contre toute ingérence israélienne dans les équations de la région du golfe Persique, avant d’indiquer que le gouvernement des Émirats arabes unis et d’autres gouvernements qui l'accompagnent doivent en assumer les conséquences.

