14e anniversaire de la victoire dans la «Guerre de 33 jours» : Zarif félicite la Résistance libanaise

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Mohammad Javad Zarif, est arrivé jeudi soir dans la capitale libanaise, Beyrouth.

Zarif devrait tenir des réunions et des entretiens avec de hauts responsables libanais pour déclarer solidarité et sympathie avec le peuple et le gouvernement au Liban, à la suite de l'explosion massive qui s'est produite dans le port de Beyrouth la semaine dernière.



Une puissante explosion a secoué la zone portuaire de Beyrouth le 4 août, envoyant une onde de choc dans les quartiers résidentiels de la capitale libanaise.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé qu'au moins 171 personnes ont été tuées et 30 à 40 personnes sont toujours portées disparues en raison de l'explosion.

Le président libanais a déclaré que les responsables enquêtaient sur une éventuelle "ingérence extérieure" en plus de la simple négligence de l'incident.

