Ceux qui abusent des explosions de Beyrouth cherchent à «déstabiliser» le Liban (Zarif)

« Ceux qui abusent des explosions du port de Beyrouth sont ceux qui ne veulent pas de stabilité et d'unité au Liban », a insisté le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif lors d’une rencontre vendredi 14 août à Beyrouth avec le Premier ministre du gouvernement sortant Hassan Diab.

Le chef de la diplomatie iranienne a souligné le soutien de l'Iran aux victimes du drame du port de Beyrouth et a réitéré à cette occasion les condoléances et la solidarité du peuple et du gouvernement de la République islamique d'Iran au peuple et au gouvernement libanais.

Il a, également, dit prêt l’Iran à aider le Liban à reconstruire les dégâts causés par les explosions.

Lors de cette rencontre, Hassan Diab, tout en remerciant notre pays pour son soutien, a brossé un tableau sur les besoins essentiels, notamment dans le domaine du traitement et des articles nécessaires à la reconstruction des unités résidentielles à Beyrouth.