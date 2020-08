Normalisation israélo-émiratie : le geste «perfide» n’a aucun effet sur la Résistance (Zarif)

Mohammad Javad Zarif, qui s'est rendu au Liban, a exprimé ce vendredi 14 août ses regrets sur l'accord conclu entre Abu Dhabi et le régime sioniste lors d'une conversation téléphonique avec Ziad al-Nakhala, secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique de la Palestine, selon le service de la presse ministère iranien des Affaires étrangères.

Dénonçant ce geste «préoccupant», le très haut diplomate iranien a ajouté : « Nous sommes convaincus que cette décision perfide n'affectera pas la résistance du peuple palestinien et la marche en avant de la Résistance. » « Cela ne peut que nourrir la haine des peuples de la région et de la Palestine envers ces politiques qui tentent de détruire la cause palestinienne », a prévenu J.Zarif.

Pour sa part, Ziad al-Nakhala, tout en saluant le soutien de toujours de la République islamique d'Iran à la cause palestinienne, a promis lui-aussi que « cet acte vicieux (normalisation israélo-émiratie) n'affecterait pas la résistance du peuple palestinien. »

Israël et les Emirats arabes unis ont annoncé jeudi 13 août une normalisation de leurs relations diplomatiques, négociée sous l’égide de Donald Trump.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fait de gros efforts ces dernières années pour amorcer un rapprochement avec les Sionistes. Ce processus s'est notamment accéléré avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis en 2015.

Riyad et Abu Dhabi cherchent à entretenir des relations officielles avec le régime de Tel-Aviv avant la fin du mandat présidentiel de Donald Trump; parce que cette "ami" d'Israël est le moteur de la normalisation et parce qu’on ne sait pas s'il sera réélu en 2020 à la tête des États-Unis.

