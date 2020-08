La victoire diplomatique de l'Iran face aux USA

"Au cours des 75 ans d'histoire des Nations Unies, les États-Unis n'ont été jamais si isolés dans le monde. Malgré tous les déplacements, les pressions et les tournées diplomatiques, les États-Unis n'ont pu convaincre qu'un petit pays de voter pour eux.", a écrit Abbas Moussavi sur son compte Twitter.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté: "Hier soir, la diplomatie active de l'Iran, ainsi que la force juridique du JCPOA, ont vaincu les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU."

Le 14 août 2020, le projet de résolution américaine pour prolonger l'embargo sur les armes contre l'Iran a été rejette par le Conseil de sécurité de l'ONU avec 11 abstentions (Belgique, Estonie, France, Allemagne, Indonésie, Niger, Saint-Vincent et les Grenadines, Afrique du Sud, Tunisie, Grande-Bretagne et Vietnam), 2 voix pour des États-Unis et de la République dominicaine et 2 voix contre de la Russie et de la Chine.

