Le président Rohani avertit les EAU de ne pas laisser Israël entrer dans la région

S'exprimant lors d'une session samedi du siège national de la lutte contre le coronavirus, Rohani a dénoncé la décision prise par les Émirats arabes unis de s'aligner sur l'ennemi du monde islamique, l'ennemi de la région et l'assassin de la nation palestinienne.

«Les EAU ont commis une très grosse erreur et nous espérons qu'ils (les responsables émiratis) inverseront leur approche et réaliseront que ce n'est pas la bonne voie», a-t-il ajouté.

Le président iranien a averti les Émirats arabes unis de ne pas permettre à Israël de prendre pied dans la région, sinon ils seraient traités différemment.

Il a exprimé l'espoir qu'Abou Dhabi regretterait d'avoir commis une erreur aussi grave et pris cette décision perfide, et reviendrait sur sa décision.



Il s'agit d'une trahison contre la cause de la Palestine et du peuple musulman lorsque les autorités d'un pays islamique établissent des liens avec le régime sioniste et pensent que se ranger du côté des États-Unis et d'Israël assurerait leur sécurité et leur croissance économique, a ajouté Rohani.



Les Émirats arabes unis et Israël ont annoncé jeudi 13 aout avoir conclu un accord qui conduirait à une normalisation complète des relations diplomatiques.



Cette décision a suscité de vives critiques de la part de nombreux pays islamiques et organisations régionales.

