De nouveaux ambassadeurs iraniens dans six pays rencontrent le président Rohani

Lors de la rencontre, le président Hassan Rohani a souhaité plein succès aux nouveaux ambassadeurs de notre pays et leur a demandé de présenter les capacités de l’Iran aux investisseurs et secteurs privé et public des pays de mission, afin de développer, de renforcer et de consolider des relations globales avec autres pays.

Le Président a également souligné la nécessité de développer la coopération économique et a appelé les ambassadeurs de la République islamique d'Iran à contribuer au renforcement des activités du secteur privé et du commerce avec d'autres pays, ainsi qu'au développement de la coopération scientifique et technologique.

"Seyyed Abbas Mousavi" Ambassadeur de la République islamique d'Iran en République d'Azerbaïdjan, "Najafi Khoshroudi" Ambassadeur de la République islamique d'Iran à Oman, "Esmaeilzadeh" Ambassadeur de la République islamique d'Iran en Corée du Nord, "Qelich Khan" Ambassadeur de la République islamique d'Iran en Bosnie-Herzégovine, "Sharifi Sadati" Ambassadeur de la République islamique d'Iran en Namibie et "Ghasemi" Ambassadeur de la République islamique d'Iran en Géorgie ont également présenté un rapport sur l'état des relations de l'Iran avec leurs pays de mission dans divers domaines, en mettant l'accent sur les efforts et le sérieux dans le développement des relations économiques.

