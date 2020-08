Loris Tjeknavorian remporte le prix du Livre pour la Paix 2020

Le Festival international d’art pour la paix d’Iran (IRAN A.F.P.F) a nommé Tjeknavorian comme candidat iranien au prix présenté par la Commission Books for Peace.



L'IRAN A.F.P.F a été annoncé comme faisant partie des lauréats du prix Special Books for Peace Award 2019 pour ses efforts visant à promouvoir la culture de la paix avant sa septième édition (tenue le 21 septembre 2019).



Tjeknavorian a reçu un insigne «Art pour la paix» de l'IRAN A.F.P.F en 2019.



Le maestro irano-arménien a une réputation internationale. En 2004, il a donné deux concerts en France pour collecter des aides aux habitants de la ville de Bam, frappée par le tremblement de terre, dans le centre de l'Iran. Ces dernières années, il a également organisé des concerts en Iran et aux États-Unis pour soutenir les enfants iraniens atteints de cancer.



La Commission Books for Peace a confié la responsabilité de sélectionner le candidat iranien pour son prix Special Books for Peace 2020 à IRAN A.F.P.F.



Basée dans la capitale italienne de Rome, la Commission Books for Peace est un partenaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).



Il comprend un certain nombre d’organisations non gouvernementales qui coopèrent avec l’UNESCO. Depuis 2017, il a commencé à offrir un prix annuel intitulé «Prix des livres spéciaux pour la paix» à la mémoire du journaliste mexicain Javier Valdez Cárdenas (1967-2017) qui a été abattu par des hommes armés non identifiés au Mexique. Il combattait le trafic de drogue.



Le prix des livres spéciaux pour la paix est décerné aux individus et aux groupes qui contribuent à promouvoir la culture de la paix et à mener des activités humanitaires.

