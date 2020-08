Qui est le nouveau porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères ?

Selon l'IRNA, ce matin, Saeid Khatibzadeh a été présenté comme le douzième porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. La cérémonie de la présentation du nouveau porte-parole a été tenue en présence du ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

Khatibzadeh a précédemment occupé le poste de vice-président de la recherche à l'institut d'études politiques et internationales (IPIS) du ministère iranien des Affaires étrangères.

Le nouveau porte-parole de la diplomatie iranienne était déjà chargé de diverses missions au sein du ministère des Affaires étrangères. Notamment il était directeur de la Revue anglaise du ministère des Affaires étrangères, rédacteur en chef de la Maison d'Édition du ministère des Affaires étrangères, chef du Bureau des études diplomatiques et conseiller du vice-ministre de l'éducation et de la recherche. Saeid Khatibzadeh a également exercé comme diplomate au Canada et en Allemagne.

Seyyed Abbas Mousavi, ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a été nommé nouvel ambassadeur d'Iran en République d'Azerbaïdjan. Hier, il a rencontré le président Rohani en compagnie de cinq autres ambassadeurs nouvellement nommés.

