Qalibaf confirme que la confrontation avec le régime sioniste se poursuit

Qalibaf a ajouté lors de la séance publique du Parlement, ce dimanche 16 août, que les ennemis de l'humanité et les traîtres de la nation islamique ont révélé leur vrai visage, considérant que la défense de la cause palestinienne et la lutte contre le régime sioniste sont les critères clairs pour distinguer entre les partisans de la vérité et de la justice dans le monde et entre les hypocrites et les criminels.



Il a expliqué que quiconque ouvre la porte à l'amitié avec le régime sioniste est, de l'avis de la nation islamique, un traître, un criminel et un partenaire du régime d'occupation dans tous ses crimes passés, actuels et futurs.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**