La nation iranienne est fière de la fermeté respectueuse de ses vétérans de guerre (Rohani)

Dans le texte du message du président Hassan Rohani, lu dimanche par M. Saeed Ouhadi, vice-président et chef de la Fondation pour les martyrs et les anciens combattants au Congrès national des diamants brillants, le président a noté: «Le 16 août est le rappel du retour fier des prisonniers de guerre toujours fiers dans la patrie islamique ».



Le président a écrit: «La nation iranienne reconnaissante est fière de la fermeté et de la force de ses respectueux vétérans de guerre et rend hommage à la patience et à l'endurance de ces modèles de stabilité».



«A cette occasion, à l'occasion du trentième anniversaire de l'arrivée des chers vétérans dans la patrie islamique, je respecte les sincères sacrifices et le dévouement de ces êtres chers et leur souhaite bonne santé et succès divin».

