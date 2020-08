Les voisins sont la priorité de notre politique étrangère (Zarif)

«M. Mousavi aurait pu choisir une mission plus simple en Europe et en Asie; mais il a choisi l'Azerbaïdjan, et cela montre la profondeur de l'attitude stratégique de notre cher frère, qui a choisi le voisin pour y être l’ambassadeur de l’Iran », a déclaré Zarif, lui souhaitant du succès.

«Aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations avec la République d'Azerbaïdjan, alors qu'au début du 11e gouvernement, nos relations étaient très tendues, mais aujourd'hui nous avons l'une des meilleures et des plus étroites relations avec ce pays, et Dieu de bon gré, ces relations seront renforcées avec la prudence de M. Mousavi », dit-il.

