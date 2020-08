Le Festival Farabi a honoré des iranologues étrangers

Lors de la cérémonie de clôture de la 11e édition du Festival international Farabi à Téhéran, sept iranologues et islamologues étrangers ont été honorés.

Dans la section internationale du Festival scientifique et académique de Farabi, James Winston Morris des États-Unis, Linda Clark du Canada, Haidar Bagher de l'Indonésie, Ali Mahdi Zaytoun du Liban, Nobuaki Kendo du Japon, Susan Roof de l'Angleterre et Gregory Bradze de la Géorgie ont été primés pour l'ensemble de leurs travaux dans le domaine des études irano-islamiques.

Le nom de ce festival international qui est organisé chaque année à Téhéran à l'initiative du ministère iranien des Sciences et des Recherches, se réfère au nom d'Abu Nasr Farabi le grand philosophe et scientifique iranien des IXe et Xe siècles.

