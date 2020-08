Téhéran voit dans l'échec de la résolution américaine un changement dans les relations internationales

Selon l'IRNA, Mohammad Javad Zarif, dans son discours d'aujourd'hui, se penche sur les sujets discutés lors des réunions précédentes pour dire que le monde a beaucoup évolué et que les rapports de force ont changé entre l'Est et l'Ouest.

Interrogé sur la raison pour laquelle le monopole de l'Occident prenait fin, il a ajouté: «Pendant la guerre froide, les États-Unis ont dû recourir au veto dans de nombreux cas. »

S’attardant sur une résolution américaine rejetée d’une écrasante majorité par l’ONU a déclaré qu’il s’agit d’une défaite qui n’a vu qu’un seul membre de l’organe de 15 nations, la République dominicaine, se ranger du côté des États-Unis.

La résolution anti-iranienne a été rejetée par la double voix opposée de la Chine et de la Russie et toutes les autres nations, y compris la France et le Royaume-Uni, se sont abstenues.

Pour Mohammad Javad Zarif, cette réponse à l’ONU s’explique par des changements fondamentaux dans les relations internationales.

« Les États-Unis peuvent également faire une erreur de calcul », a noté Javad Zarif pour qui l’arrogance et le manque de professionnalisme constituent d'autres faiblesses de l'appareil diplomatique américain, qui se reflétaient dans les nominations au sein du département d'État américain.

« Ce qui se passe dans le monde n'est plus dû à l'interaction des grandes puissances », a conclu le Chef de la diplomatie iranienne.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**