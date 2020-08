Taekwondo : les Iraniens brillent dans les compétitions en ligne internationales

Dans une interview accordée à l'IRNA le lundi, Ahmad Anari a déclaré: La compétition internationale de la Coupe des Commandos dans la section des « Poomsae » s’est tenue avec la participation de 239 athlètes de 25 pays pour hommes et femmes le lundi 17 août dans toutes les catégories d'âge et s'est déroulée individuellement. Elle a conduit au succès des athlètes iraniens originaires du sud (khouzestan).

Les Poomsae de Taekwondo WTF sont des formes codifiés reprenant l'ensemble des techniques fondamental de taekwondo ou s'articulent les techniques défensive et offensive, utilisant l'ensemble des armes naturel du corps humain et plus particulièrement les bras et les jambes, les deplacements, les changements de positions et de direction. Ce sont les formes officielles de la Fédération mondiale de Taekwondo W.T.F, elles sont exigées lors des tests de promotion.

Il a déclaré: Dans le groupe d'âge des moins de 12 ans, Yasna Jalili est arrivée à la troisième place et Setayech Goudarzi dans le groupe d'âge de 16 à 18 ans a remporté une médaille de bronze. Mohammad Farrokhzad, un autre athlète de la province, est arrivé deuxième dans la tranche d'âge de 13 à 15 ans.

12 juges internationaux et nationaux ont jugé, pendant la compétition, la performance des participants en ligne, a ajouté cette autorité sportive iranienne.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**