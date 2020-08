Projection de « Gabriel » iranien au Festival du film sud-coréen

Lors de ce festival, qui projette des courts métrages du monde entier, le film « Gabriel » se présente dans la section «Choix des planificateurs».

La 17e édition de court-métrages de Cheongju, qui projette des films dans les catégories des programmeurs (Choix des planificateurs), du cinéma coréen, du cinéma mondial, du drame social, du mélodrame et autres, se déroulera sous deux formes physique et virtuelle du 20 au 31 août en Corée du Sud, jusqu'au 31 septembre.

Gabriel raconte l’histoire d'un père de famille qui doit prendre une décision entre l'amour et la foi et la conscience dans des circonstances pas faciles…

Des documentaires et des courts métrages iraniens ont été également projetés dans le cyberespace lors du 16e Festival international du court-métrage philippin « Cinemalaya ».

Le 16e Festival du film philippin « Cinemalaya », s’est tenu du 7 au 17 août avec la projection de plus de 100 films dans le cyberespace et en collaboration avec le Centre culturel philippin, la République islamique d'Iran, le bureau de l'UE à Manille et certains pays asiatiques comme l'Inde et le Japon.

