Coronavirus: l’OMS équipe les hôpitaux iraniens de 100 échographes

«Ces dispositifs sont importants pour l'évaluation des patients atteints de COVID-19. Ils seront livrés à de nombreux hôpitaux à travers le pays pour être installés dans des unités de soins intensifs et d'autres services qui traitent des patients atteints de COVID-19.



Ils ont été parrainés par l'État du Koweït et le gouvernement du Japon, pour une valeur totale d'environ 3 millions de dollars américains, et nous leur sommes reconnaissants de leur soutien », a déclaré le Dr Christoph Hamelmann, représentant de l'OMS en République islamique d'Iran.

Le Dr Hooman Narimani, adjoint à la planification et au programme, Conseil d'administration pour les traitements des patients avec économie de devises, a déclaré que ces 100 unités d'échographie, qui ont été fournies par l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer la réponse du pays au COVID-19, seront envoyées dans les établissements. affilié aux universités des sciences médicales de tout le pays selon une liste de distribution fournie par le ministère.



«Ces dispositifs répondront aux besoins importants de nos établissements de santé pendant la pandémie du COVID-19, et pour cela, nous sommes particulièrement reconnaissants à l'OMS», a-t-il ajouté.

Le ministère de la Santé commencera bientôt à expédier les appareils aux hôpitaux du pays.



Récemment, l'OMS a livré 16 appareils de tomodensitométrie à l'Iran, qui ont été distribués dans les hôpitaux de différentes provinces du pays où ils étaient nécessaires de toute urgence.

