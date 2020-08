L'exportation iranienne de cuivre a été doublée

Ardashir Saad Mohammadi a affirmé: "La Société nationale de l'industrie de cuivre a été primée en 2019 comme la meilleure société industrielle de l'Iran dans tous les domaines."

Le PDG de la Société nationale de l'industrie de cuivre d'Iran a ajouté: "Nous suivons un plan de développement dans l'industrie de cuivre avec un budget de plus de 2 milliards et 480 millions d'euros. Nous avons prévu aussi un investissement de plus 25 milliards de tomans pour la promotion de l'industrie du cuivre afin que cette industrie puisse jouer un rôle de premier plan dans le secteur minier du pays et cela placera la Société nationale de cuivre de la République islamique d'Iran parmi les cinq premières entreprises du Moyen-Orient dans ce domaine."

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench