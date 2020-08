Les missiles iraniens surpassent «aisément» les systèmes de défense ennemis

Faisant référence aux réalisations de l'Iran en matière de Défense ces dernières années et à l'autosuffisance des forces armées dans la production de divers types d'équipements de défense dans les champs terrestre, maritime et aérien, le général brigadier Amir Hatami a déclaré mardi soir lors d’une intervention télévisée : « La défense et la puissance de missiles de l'Iran appartiennent à la nation iranienne. »

« Ce pouvoir doit être mis à jour tant que nous avons besoin de défense », a-t-il insisté.

« La construction d'avions d'entraînement et de chasseurs, améliorer la puissance des missiles dans le but d'augmenter le pouvoir de dissuasion et la conception et la fabrication de toutes sortes d'équipements militaires et de combat sont pour les forces armées iraniennes une source de fierté », se félicite le ministre de la Défense.

Il a annoncé la tenue d'une exposition de drones iraniens prévue le 21 août à l’occasion de la Journée nationale de l'industrie de la Défense, et déclaré : ‌ « L'Iran se classe entre le cinquième et le septième rang mondial en termes de puissance de drone, comme l’ont reconnu les pays occidentaux. »

S’agissant des réalisations du ministère de la Défense dans le domaine naval, Amir Hatami a indiqué : « Nous produisons toutes sortes d'équipements marins, et je pense que la question la plus importante est l'équipement des navires. »

« Nos équipements dans le domaine des armes, des missiles, de la défense, etc. sont sans aucun doute au niveau des superpuissances. Il s’agit des équipements à jour qui sont installés sur ces navires », a-t-il renchéri.

« Nous avons déclaré aux pays dans le besoin que nous étions en mesure de leur fournir des armes et des équipements avec la bonne qualité et le bon prix », a-t-il conclu en précisant que les forces armées iraniennes surveillaient de près les mouvements de l'ennemi.

