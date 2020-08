L'Iran « prêt » à soutenir le processus de paix en Afghanistan

Téhéran (IRNA) - Les ministres iranien et afghan des Affaires étrangères, se penchant lors d’une conversation téléphonique, ce mercredi, sur des pourparlers de paix en Afghanistan, ont mis l’accent sur la nécessité du dialogue inter-afghan sans intervention étrangère et la préservation des acquis obtenus depuis les 18 dernières années en faveur de la paix et de la stabilité dans le pays.

Le ministre Chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, et le ministre des Affaires étrangères par intérim afghan, Mohammad Hanif Atmar se sont entretenus ce matin 19 août par téléphone sur les relations bilatérales et diverses questions d'intérêt commun, selon le porte-parole du ministère iranien des A.E. Les deux hommes se sont penchés sur les négociations de paix en Afghanistan et la nécessité du dialogue inter-afghan sans intervention étrangère ainsi que la préservation des acquis des 18 dernières années enregistrés dans ce sens. Le très haut diplomate iranien a réitéré à cette occasion sur la volonté de l'Iran d'aider le processus de paix dans le pays voisin ravagé par la guerre depuis 40 ans. Javad Zarif et Mohammad Hanif Atmar ont également discuté des relations bilatérales, dont et notamment la finalisation de l'accord global entre irano-afghan.