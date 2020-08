5 satellites iraniens seront lancés dans l'espace

Faisant référence, dans un discours tenu ce mercredi 19 août, au développement de l'intelligence artificielle en Iran, Mohammad Javad Azari Jahromi, Ministre des Communications et des Technologies de l'Information a noté : « L'utilisation d'un grand supercalculateur iranien, qui est l'un des 500 meilleurs ordinateurs au monde, est à l'ordre du jour. Ce supercalculateur est très important pour le traitement des informations et l'obtention de résultats dans le domaine de l’intelligence artificielle et fait partie de notre infrastructure d'intelligence artificielle qui sera mis en exploitation en février. »

Le ministre des Communications et des Technologies de l’Information a poursuivi: «Nous essayons d’activer la cinquième génération de téléphones portables (5G) dans cinq endroits de Téhéran d’ici la fin septembre».

« Les travaux de recherche pour développer une économie numérique basée sur la cinquième génération de téléphones mobiles touchent à sa fin et le projet sera bientôt dévoilé », a-t-il encore déclaré.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**