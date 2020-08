Exportations : les pays voisins, la principale destination des jus iraniens

Seyyed Rouhollah Latifi a ajouté : « Au cours des quatre premiers mois de cette année, l'industrie iranienne des jus et des concentrés a exporté plus de 48 000 tonnes de jus de fruits d'une valeur de plus de 38 millions et 107 000 dollars.

Il a souligné que l'exportation de jus iraniens comprend un mélange de jus de fruits, des jus de légumes, des extraits de fruits, des fermentations non alcooliques, des jus de fruits concentrés, des jus d'agrumes, y compris des oranges et des pamplemousses, du jus de raisin, du jus de pomme et du jus d’ananas.

Les exportations de jus de l'Iran étaient à destination de plus de 35 pays, dont l'Allemagne, le Pakistan, l'Afghanistan, les Maldives, l'Australie, le Canada, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie, le Pakistan, la Nouvelle-Zélande, la Russie, la Norvège, la Turquie et le Koweït.

Le secrétaire du Conseil d'information douanière a noté : « Les importations iraniennes de jus de fruits d'un montant de 2 111 tonnes d'une valeur de 2 101 952 dollars étaient en provenance de huit pays, dont la Turquie, le Brésil, la Belgique, les Émirats arabes unis, l'Espagne, la Thaïlande, l'Inde et l'Italie. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**