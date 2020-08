L'industrie iranienne de la défense se classe au quatorzième rang mondial, se félicite le président Rohani

Le président Rohani remercie tous les universitaires, spécialistes et entreprises scientifiques, qui ont travaillé dur pour ouvrir la voie au renforcement du secteur de la défense du pays.



Il a souligné l’importance des missiles de croisière pour l’industrie de la défense iranienne et a déclaré que «le fait que nous ayons augmenté la portée de 300 à 1000 en moins de deux ans montre que le pays est sur la voie de la production et de l’autosuffisance dans ce domaine.»

Le président a réaffirmé que la doctrine de défense du pays est basée sur la stratégie de dissuasion et n’est pas de nature offensive.



Il a assuré aux voisins que la puissance militaire de l’Iran ne constituait une menace pour aucun autre pays, ajoutant: «Nous ne poursuivons pas une stratégie offensive. Nous ne cherchons pas à occuper quelque part ou à nuire à d’autres nations. Nos voisins peuvent être assurés que notre défense pourrait servir leurs intérêts et ceux de nos amis».

