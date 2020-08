L'unilatéralisme, seul moyen d’instaurer la paix et la sécurité dans le monde ((Président du Majlis)

S'adressant au deuxième jour de la 5e réunion de l'Union interparlementaire (UIP) qui s'est tenue jeudi par vidéoconférence, Mohammad Baqer Qalibaf, en soulignant les conditions spéciales à travers le monde en raison de la pandémie de COVID19, a déclaré que cette maladie répandue, comme le terrorisme, les migrations massives, les stupéfiants et la pauvreté, aurait des impacts mondiaux considérables.



D'un autre côté, a-t-il dit, le développement mondial indique que l'humanité traverse une phase de transition pour laquelle aucune date précise n'est prévisible.

Cela fait de toutes les normes et structures traditionnelles régissant les cercles internationaux pour faire et renforcer les mécanismes multilatéraux et organisés basés sur la justice et l'observation des droits de tous les humains une nécessité pour la vie d'aujourd'hui.



Décrivant la situation actuelle du combat anti-COVID19 par les pays du monde, il a déclaré que les dirigeants américains restaient indifférents au sort de leurs citoyens et essayaient de se concentrer uniquement sur leurs propres intérêts et avantages au lieu de se joindre aux efforts mondiaux pour créer un défi unifié.



Il a également souligné l’impact économique et social de la pandémie sur les peuples du monde et il est fermement convaincu que les organisations internationales comme l’ONU n’ont pas réussi à remplir leur mission inhérente d’instaurer la paix, la sécurité et le développement dans le monde.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**