Les États-Unis n'ont pas le droit d'invoquer la disposition de snapback (Zarif)

La lettre a été remise au président indonésien du Conseil leReprésentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, Majid Takht Ravanchi.



«Le terme« snapback »n'est jamais employé dans le Plan d'action global conjoint (JCPOA) ou dans la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au contraire, les États-Unis ont utilisé intentionnellement le terme pour désigner la rapidité et l'automaticité. Le libellé de la résolution 2231 du CSNU est en fait «une réapplication des dispositions des résolutions terminées», ce qui nécessite un processus complexe et chronophage - destiné à préserver le JCPOA et non à le détruire.

Il est clair que les États-Unis n'ont pas le droit de «réappliquer les dispositions des résolutions abrogées» contre l'Iran, lit-on sur le message de Zarif.

