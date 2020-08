Nous donnerons à nouveau aux contrevenants américains un avant-goût de l'isolement (Zarif)

Zarif a écrit jeudi sur son compte Instagram: Trump et son ministre des Affaires étrangères ont multiplié ces derniers mois leurs tentatives de faire pression sur l'Iran et de saper l'accord nucléaire.



Il a ajouté que le monde entier a été témoin de la semaine dernière de la défaite humiliante de l'unilatéralisme et de la façon dont les Etats-Unis n'ont même pas réussi à faire accompagner ses alliés européens au Conseil de sécurité contre l'Iran et de l'étendue de sa faiblesse dans la structure juridique de l'accord nucléaire.

