L’Iran rejoint les fournisseurs des panneaux d’écran

Modares Khiabani a déclaré aux médias que les panneaux TV sont fabriqués dans le monde entier par deux ou trois grandes entreprises. Récemment et pendant les sanctions, des spécialistes internes ont commencé à fabriquer ces pièces avancées.



«La chaîne de production de panneaux d’écran nouvellement lancée dans le pays vise à produire pour la première fois des panneaux TV d'une capacité de 700 000 par an, qui étaient auparavant fournis depuis l'étranger».

Selon ce responsable, la mise en œuvre de ces plans, tout en créant des emplois et de la valeur ajoutée et en réduisant les dépenses en devises, est un grand pas vers l'autosuffisance.



Les sanctions et les interdictions d'importation des appareils ménagers ont encouragé les fabricants nationaux à fabriquer des produits plus nombreux et de meilleure qualité.



Cette tendance à l'augmentation de la production se traduira également par le développement des marchés des produits iraniens et une augmentation des exportations.

